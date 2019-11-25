Зеленский телефоном попросил Путина вернуть украденное из кораблей

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным. Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президенты обсудили возвращение украинских кораблей и газовый вопрос, сообщает пресс-служба ОП.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении.

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Зеленский и Путин также затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

18 ноября Россия вернула Украине захваченные в прошлом году катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Суда разграбили и уничтожили все оборудование.