Зеленский: Телефонные разговоры публиковать не правильно

Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, сообщает Reuters
По мнению главы государства, было бы неправильно делиться стенограммой звонка.
"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много.
Есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно даже публиковать", - сказал Зеленский.
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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Подробно о содержании разговора читайте здесь.
26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу.
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