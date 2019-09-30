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понедельник, 30 сентября 2019 16:01

Зеленский: Телефонные разговоры публиковать не правильно

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Зеленский: Телефонные разговоры публиковать не правильно
Публиковать телефонные разговоры - не правильно, говорит президент. Фото: ukrinform.ua

Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, сообщает Reuters

По мнению главы государства, было бы неправильно делиться стенограммой звонка.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много.

Есть определенные нюансы и вещи, которые было бы неправильно даже публиковать", - сказал Зеленский.

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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Подробно о содержании разговора читайте здесь.

26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу.

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