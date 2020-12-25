Зеленский так и не понял, что от него ждут не мести оппоненту, а спасения от коронавируса - Порошенко

У Порошенко ответили Зеленскому о посадках. Фото: president.gov.ua

Слова президента Владимира Зеленского об экс-президенте Петре Порошенко в интервью "Фокусу" считают свидетельством того, что он является непосредственным заказчиком политического преследования пятого президента.

Об этом заявили в партии "Европейская солидарность".

Отмечается, что по результатам опросов, "Зеленского признали разочарованием года, и он так и не понял, что люди ждут от него не мести оппоненту, а конца эпохи бедности, не" большого крадивництва", а спасения от коронавируса, а не переезда на государственную дачу , а обещанных учителям зарплат в 4000 долларов".

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"Зеленский утверждает, что отстранил одного из руководителей своего офиса Татарова, но сам Татаров это опроверг. Зеленский говорит, что не влияет на прокуратуру, но при 3:00 до суда над Татаровим прокуратура Зеленского передает дело заместителя офиса Зеленского менеджеру Зеленского и по совместительству председателю СБУ

. Да, да, у Зеленского "нет коррупции": дело Юрченко замнулы, Холодова - забыли, а ограбления государства Коломойским - вообще табу", - заявили в" Европейской солидарности".

Президент Владимир Зеленский в интервью журналу "Фокус" заявил, что людям не интересны посадки преступников, поскольку "все ждут, когда посадят Порошенко".