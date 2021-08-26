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четверг, 26 августа 2021 18:02

"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости

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&quot;Зеленский стал жестким&quot; - писатель о речи на День Независимости
Зеленский акцентировал внимание на успехах и победах Украины - во время праздника это хорошо, говорит Валетов. Фото: "Слово и дело"

Президент Владимир Зеленский за три года во главе государства изменил риторику. Стал ближе к позициям пятого президента Петра Порошенко. Такое мнение Gazeta.ua выразил писатель Ян Валетов.

"Президент был человеком, который плохо представлял, что следует делать и как. Говорил, что надо перестать стрелять и договориться где-то посередине. Теперь переходит на яркую антироссийскую, украинскую позицию. Есть даже сходство между позициями Зеленского и Порошенко. И это движение именно Зеленского в сторону понятных для украинцев действий – на фронте и во внешней политике. Он стал жестким, начинает понимать, что компромисс ищут с сильным. Он пытается показать решительность. Риторика изменились значительно", – говорит писатель.

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Зеленский акцентировал внимание на успехах и победах Украины – во время праздника это хорошо, говорит Валетов.

"И надо вспомнить погибших героев, и это сделали. В стране много недостатков. Но украинцы на празднике объединяются, мы любим друг друга", – говорит писатель.

Добавляет: "Пятый президент может обидеться, что его не вспомнили. Но это его обиды. Затем будут обиды шестого, потом седьмого".

24 августа Украина отпраздновала 30-летие независимости. В Киеве состоялся торжественный парад войск. В нем приняли участие колонны различных родов войск, органов внутренних дел, курсанты военных учебных заведений. Над столицей пролетели боевые самолеты и вертолеты, по Крещатику проехали колонны военной техники. Продемонстрировали американские противотанковые комплексы Javelin и турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

Зеленский перед началом парада выступал 18 мин. с речью.

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Дата
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