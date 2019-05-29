Зеленский срочно едет во Львовскую область

Президент Владимир Зеленский в среду поедет на шахту "Лесная" ГК "Львовуголь", где в результате обвала породы погибли 2 шахтеров. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Автор: president.gov.ua В среду президент Владимир Зеленский приедет во Львовскую область.

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Силец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сказано в сообщении.

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Обвал на шахте "Лесная" произошел ночью 29 мая. На горизонте 242 м произошло обрушение породы.