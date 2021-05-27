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четверг, 27 мая 2021 17:20

Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии. Говорили о реформах и дестабилизирующих действиях России

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Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии. Говорили о реформах и дестабилизирующих действиях России
ЕС поддерживает Украину, шла речь во время разговора. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В течение последних месяцев Украина достигла существенного прогресса на пути реформ несмотря на дестабилизирующие действия России и серьезные экономические и социальные последствия пандемии Covid-19. Президенты согласились - реформы способствуют укреплению устойчивости Украины к этим вызовам, сообщил сайт главы государства.

Стороны отметили прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Также говорили о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) и просмотр достижения целей Соглашения об ассоциации.

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Кроме того сообщается о прогрессе в выполнении условий второго транша макрофинансовой помощи. Сказано о дальнейших шагах, которые должны быть осуществлены, в частности в сфере судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры для подписания Соглашения об Общем авиационном пространстве.

Украина заинтересована в привлечении к реализации Европейского зеленого курса (ключевыми направлениями являются чистая энергия, устойчивая промышленность и аграрная политика, уменьшение загрязнения окружающей среды. - Gazeta.ua) и помощи ЕС в связи с этим.

Президенты договорились активизировать сотрудничество для экономического восстановления и инвестиций.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен также обсудили начало работы "Крымской платформы" и договорились о сотрудничестве в этом формате. Президент Европейской комиссии поздравила эту инициативу международного формата для деоккупации Крыма и защиты прав людей, которые там проживают.

6 мая президент Владимир Зеленский встречался с американским госсекретарем Этон Блинкеном. Обсуждали российскую агрессию, коррупцию и олигархов в Украине, внедрение реформ.

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