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четверг, 28 ноября 2019 16:39

Зеленский созвонился с Меркель

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Автор: Reuters
  Зеленский встретится с Меркель 9 декабря в Париже.
Зеленский встретится с Меркель 9 декабря в Париже.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - сообщает сайт главы государства.

В то же время, как пишет "Українська правда" ссылаясь на собственные источники, инициатором телефонного разговора выступила немецкая сторона.

9 декабря в Париже запланирована встреча руководителей стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече.

В СНБО заявили, что позиции президента Украины Владимира Зеленского сформированы и ни одного шагу на капитуляцию не будет.

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