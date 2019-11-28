Зеленский созвонился с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Автор: Reuters Зеленский встретится с Меркель 9 декабря в Париже.

"Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в "нормандском формате" 9 декабря этого года", - сообщает сайт главы государства.

В то же время, как пишет "Українська правда" ссылаясь на собственные источники, инициатором телефонного разговора выступила немецкая сторона.

9 декабря в Париже запланирована встреча руководителей стран нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и РФ). Все стороны переговоров подтвердили свое участие во встрече. В СНБО заявили, что позиции президента Украины Владимира Зеленского сформированы и ни одного шагу на капитуляцию не будет.