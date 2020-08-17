Зеленский созвал закрытое совещание из-за событий в Беларуси

Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский обсудил резкое обострение ситуации в Беларуси на закрытом совещании.

На встрече присутствовали руководители разведывательных органов Украины, руководители силовых структур, а также главы ряда областных государственных администраций, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину.

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"Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов. Также оценили все возможные сценарии дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов", - написали в сообщении.

Проанализировали и риски непосредственно для Украины, возникающие в связи с определенным развитием ситуации.

По итогам встречи сделали соответствующие выводы и распоряжения.

Группа депутатов - членов фракции "Слуга народа" поддерживает непризнание выборов президента в Беларуси. Заявление в Facebook опубликовал нардеп Богдан Яременко.