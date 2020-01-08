Зеленский сообщил о срочном решении правительства

Зеленский проводит постоянные консультации с иностранными партнерами. Фото: УНІАН

Представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook.

"Завершилось внеочередное заседание правительства. Сегодня вечером в Иран вылетает наш самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

Среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.

Провожу постоянные консультации с нашими иностранными партнерами. Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу", - говорится в тексте.

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Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января через 8 мин. после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Иран отказался передать компании Boeing черные ящики с украинского самолета.