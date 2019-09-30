Зеленский согласился с отставкой Данилюка - СМИ

Зеленский примет отставку Данилюка. Фото: ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить руководителя СНБО Александра Данилюка.

Такое решение украинский президент принял после серии консультаций в субботу и воскресенье, сообщает Цензор.

Александр Данилюк написал заявление об отставке перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США. Позже это подтвердили в Офисе президента и сам секретарь СНБО.

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В СМИ появилась информация, что такое решение Данилюк принял из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Александр Данилюк стал секретарем СНБО 28 мая 2019. В течение 2016-2018 годов был министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.