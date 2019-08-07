Зеленский собрал силовиков на экстренное совещание

Владимир Зеленский собрал в Офисе президента срочное совещание силовиков из-за гибели 4-х военных на Донбассе.

На совещании присутствует начальник Генштаба Руслан Хомчак, представители подразделений ВСУ и секретарь СНБО Александр Данилюк, передает УНИАН.

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6 августа вследствие артиллерийского огня боевиков под Павлополем в Донецкой области погибли 4 украинских морпехов. Это военнослужащие одного из подразделений 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Установлено, что боевики вели огонь по направлению населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.