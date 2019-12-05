Зеленский собирает СНБО

Заседание проведут перед "нормандской встречей". Фото: president.gov.ua

Президет Владимир Зеленский собирает закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.

По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО, пояснили в Совбезе.

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Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции запланирована на 9 декабря. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.