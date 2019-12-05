Зеленский собирает СНБО

Президет Владимир Зеленский собирает закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Президент в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.
По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание СНБО, пояснили в Совбезе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нормандская встреча". Три фракции сделали совместное заявление
Встреча глав государств "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции запланирована на 9 декабря.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.
Комментарии1