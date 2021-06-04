Зеленский собирает СНБО. СМИ узнали подробности

Ранее СНБО собирали 14 мая. Фото: president.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу проверит, как были выполнены прошлые решения. Также на заседании рассмотрят законопроект об олигархах, сообщило "РБК-Україна" со ссылкой на источники, причастные к подготовке заседания.

Среди прочего рассмотрят выполнение санкций против "воров в законе" и заслушают аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы.

Также предусмотрен доклад о состоянии защищенности Украины, в частности в антитеррористической сфере.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совбез наложит санкции на пятерых нардепов. Однако источники издания опровергают эту информацию.

Также источники уточнили, что заседание начнется в 14:00.

2 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах для олигархов. 14 мая СНБО принял санкции против 557 "воров в законе".