Зеленский собирает руководителей силовых отомстить

Владимир Зеленский пригласил руководителей ГПУ, СБУ, МВД и ЧП Фото: Twitter

Президент Владимир Зеленский пригласил к себе 23 июля Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ. Хочет получить информацию о состоянии расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Раскрытие убийства Павла Шеремета предыдущий Президент и правоохранительные органы называли" делом чести ". Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов.

23 июля прошу собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. приглашаю на встречу журналистов ", - написал Зеленский в Facebook.

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В Киеве проходит акция к третьей годовщине убийства журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Кто убил Павла? Три года без ответа". Люди собрались на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого - именно там 20 июля 2016 года взорвали автомобиль, в котором ехал журналист.