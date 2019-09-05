Зеленский собирает фракцию на "площадке Януковича"

Президент встретится с фракцией. Фото: bykvu.com

Парламентская фракция партии "Слуга народа" сегодня проведет закрытое заседание.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Заседание пройдет во второй половине дня в КВЦ "Парковый", известном как "площадка Януковича".

На встречу придут президент Владимир Зеленский, руководство Офиса президента и Верховной Рады.

Встреча будет проходить с 18:00 до 20:00, формат - "без телефонов и записей". Будет "сессия вопросов и ответов".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".