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четверг, 05 сентября 2019 12:11

Зеленский собирает фракцию на "площадке Януковича"

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Зеленский собирает фракцию на &quot;площадке Януковича&quot;
Президент встретится с фракцией. Фото: bykvu.com

Парламентская фракция партии "Слуга народа" сегодня проведет закрытое заседание.

Об этом пишет LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Заседание пройдет во второй половине дня в КВЦ "Парковый", известном как "площадка Януковича".

На встречу придут президент Владимир Зеленский, руководство Офиса президента и Верховной Рады.

Встреча будет проходить с 18:00 до 20:00, формат - "без телефонов и записей". Будет "сессия вопросов и ответов".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата.

252 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".

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Дата
05
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