Зеленский соберет фракцию

Президент встретится со "слугами народа". Фото: president.gov.ua

В среду, 28 августа, партия "Слуга народа" проведет заключительный тренинг перед работой в Верховной Раде 9-го созыва.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источник в партии.

За день до старта парламентской работы генеральную встречу с нардепами проведет президент Владимир Зеленский.

"Всем представят законопроекты, которые проголосуют в первые дни работы парламента. Планируется принять много всего и сразу, прямо со старта. Особое внимание уделят системе "Рада". Подробно обсудят, что и как работает, а также, как голосовать", - сказал собеседник.

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В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 424 нардепа. Их украинцы избирали на внеочередных выборах 21 июля. В парламент прошли "Слуга народа" - 254, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" - 20, остальные партии - 10, самовыдвиженцы - 46.