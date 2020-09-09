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среда, 09 сентября 2020 15:47

Зеленский снова заговорил о втором сроке

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Зеленский снова заговорил о втором сроке
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский снова вспомнил о втором сроке. Об этом он сказал в среду во время посещения Хмельницкой атомной электростанции.

"Важная встреча. Говорили как с руководством, так и обычными людьми, энергетиками. Как мне сказали: "Руководство всегда приезжает на АЭС за две недели до выборов на второй срок президентов"(улыбается. - Gazeta.ua). Поэтому я рад. Я об этом не знал. Но я рад, что приехал, скажем так, не с этой миссией, о чем говорят сроки", - сказал Зеленский.

"Не хочу говорить о премьерах разных времен. Скажем так - руководство страны должно быть на всех таких стратегических предприятиях Украины. Видеть, что происходит, своими глазами.

5 тысяч человек работают - важно. Если запустим третий и четвертый блок, еще примерно будет работать в течение строительства и запуска в целом по стране плюс 100 тысяч рабочих мест", - продолжил он.

"Мы все заинтересованы в том, чтобы поддержать украинскую атомку - самая дешевая электрическая энергия для нашего прежде всего общества. Не забывая восстановительную, тепловую генерацию", - сказал Зеленский.

На пресс конференции в мае президент Владимир Зеленский говорил, что думает над баллотированием на второй срок.

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