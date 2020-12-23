Зеленский снова бы выиграл выборы - опрос

Зеленский работает в должности президента 1 год и 7 месяцев. Фото: preisident.gov.ua

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 26,5% украинцев, которые определились и пошли бы голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 16 по 20 декабря.

За 5-го президента Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% опрошенных. За сопредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко - 10,1%, экс-премьера Юлию Тимошенко - 9,8%, за нардепа с ОПЗЖ Виктора Медведчука - 7,7%, экс-премьера Владимира Гройсмана - 6,4%, бывшего председателя СБУ Игоря Смешко - 6%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 4,1%, председателя "Радикальной партии" Олега Ляшка - 3,6%.

Затруднились ответить - 4,4%, не голосовали бы - 5,2%.

В то же время деятельностью президента Зеленского недовольны 65% опрошенных, довольны - 32%.

При этом 58% не поддерживают идею отставки президента и назначения досрочных выборов. За поддержку такой идеи высказались 39% опрошенных.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов методом личного интервью face-to-face во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность опроса - не более 2,2%

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Украинцы избрали президентом Владимира Зеленского на выборах 21 апреля 2019 года. Во 2-м туре выборов за него проголосовали 73,22% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.