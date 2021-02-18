Зеленский сменил состав СНБО

Зеленский увеличил штат СНБО. Фото: Экономическая правда

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю ... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Лапутину Юлию Анатольевну - министра по делам ветеранов Украины", - говорится в указе главы государства № 56/2021.

Он вступает в силу со дня опубликования (17 февраля).

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Юлия Лапутина - участница боевых действий на Донбассе, контрразведчица, генерал-майор СБУ. Возглавляла Директорат коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.