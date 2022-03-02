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среда, 02 марта 2022 11:19

Спецтема: Напад Росії на Україну

Зеленский сменил руководство Одесской и Черниговской областей

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Зеленский сменил руководство Одесской и Черниговской областей
Максим Марченко и Игорь Табурец получили должности глав городских военных госадминистраций. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Одесской и Черниговской областных государственных администраций. Сейчас - городских военных госадминистраций.

Соответствующие указы от 1 марта был обнародован на сайте главы государства.

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Вместо Александра Скичко председателем Черниговской ОГА назначили Игоря Табурца. Максим Марченко заменит Сергея Гриневецкого на посту главы Одесской ОГА.

Предыдущих руководителей согласно указу президента уволили.

Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.

Табурец – разведчик. С февраля 2022 года он был советником Скичка по вопросам безопасности.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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