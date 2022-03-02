Зеленский сменил руководство Одесской и Черниговской областей

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Одесской и Черниговской областных государственных администраций. Сейчас - городских военных госадминистраций.

Соответствующие указы от 1 марта был обнародован на сайте главы государства.

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Вместо Александра Скичко председателем Черниговской ОГА назначили Игоря Табурца. Максим Марченко заменит Сергея Гриневецкого на посту главы Одесской ОГА.

Предыдущих руководителей согласно указу президента уволили.

Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.

Табурец – разведчик. С февраля 2022 года он был советником Скичка по вопросам безопасности.

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