Зеленский сменил руководство Одесской и Черкасской областей

Максим Марченко и Игорь Табурец получили должности глав городских военных госадминистраций. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Одесской и Черкасской областных государственных администраций. Сейчас - городских военно-целевых госадминистраций.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства 2 марта.

Вместо Александра Скичко председателем Черкасской ОГА назначили Игоря Табурца. Максим Марченко заменит Сергея Гриневецкого на посту главы Одесской ОГА.

Предыдущих руководителей согласно указу президента уволили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.

Скичко прокомментировал свое увольнение. Сообщил, что у Табурца есть звание генерал-майора, а сам он будет его советником.

"Я на месте, продолжаю работать... но в период войны военными должно руководить военный", – объяснил он в Facebook.

Скочко возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года. Табурец – разведчик. С февраля 2022 года Табурец был советником Скичка по вопросам безопасности.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.