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среда, 02 марта 2022 11:19

Спецтема: Напад Росії на Україну

Зеленский сменил руководство Одесской и Черкасской областей

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Зеленский сменил руководство Одесской и Черкасской областей
Максим Марченко и Игорь Табурец получили должности глав городских военных госадминистраций. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей Одесской и Черкасской областных государственных администраций. Сейчас - городских военно-целевых госадминистраций.

Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства 2 марта.

Вместо Александра Скичко председателем Черкасской ОГА назначили Игоря Табурца. Максим Марченко заменит Сергея Гриневецкого на посту главы Одесской ОГА.

Предыдущих руководителей согласно указу президента уволили.

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Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.

Скичко прокомментировал свое увольнение. Сообщил, что у Табурца есть звание генерал-майора, а сам он будет его советником.

"Я на месте, продолжаю работать... но в период войны военными должно руководить военный", – объяснил он в Facebook.

Скочко возглавил Черкасскую ОГА в январе 2021 года. Табурец – разведчик. С февраля 2022 года Табурец был советником Скичка по вопросам безопасности.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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