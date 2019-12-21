Зеленский сменил данные людей с санкционного списка террористов

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2 Просмотров: 1026
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 576
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1449
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 936
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1782
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2889
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 558
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2592
Как брекзит повлияет на Украину
Как брекзит повлияет на Украину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
4
5
7
4
4
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
&quot;Слуга&quot; покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Видео
Все видео
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1251
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 585
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1224
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2835
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11376
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
20 декабря 2019
Просмотров: 423
Зезва і Мзія
Є країни, до яких їздиш-їздиш, але так, щоб перетворити ті поїздки на бодай мінімально зв'язну оповідь, то ні. Стопорить щось і все. А є країна ...
суббота, 21 декабря 2019 16:26

Зеленский сменил данные людей с санкционного списка террористов

  Комментировать
Зеленский сменил данные людей с санкционного списка террористов
Данные изменили, чтобы во санкции не попали однофамильцы. Фото: rbc.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 декабря 2019 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №924/2019 Зеленский подписал 21 декабря, сообщает сайт президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В список террористов попала случайная женщина

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" СНБО решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения о внесении изменений в персональные санкции.

В тексте решения уточняются личные данные фигурантов списка - данные лиц, внесенных в список по ошибке при полном совпадении фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными.

Среди них Позднякова Анна, Марченко Татьяна, Демченко Светлана, Полянская Оксана и Агапова Виктория.

Указ вступает в силу с момента его обнародования 20 декабря. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

На сайте Европейского союза обнародовали список людей, против которых были введены персональные санкции за проведение псевдовыборы на оккупированном Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский сменил данные людей с санкционного списка террористов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"

Самолет-рекордсмен сделали в Украине

Самое читаемое
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 28809
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
Отошел в вечность мой последний сын: возросло число жертв жуткого ДТП
5
 Просмотров: 21457
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 16398
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 15183
Зеленский объявил ультиматум Раде
Зеленский объявил ультиматум Раде 3 Просмотров: 13608
Политика
Зеленский ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности
Зеленский ввел в действие решение СНБО по кибербезопасности Просмотров: 342
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
У экс-нардепа нашли 6 элитных автомобилей
4
 Просмотров: 774
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
"Слуга" покупал Jaguar на заседании Рады: переписка
5
 Просмотров: 2106
Газпром и Оператор ГТС Украины договариваться о компромиссе
Газпром и Оператор ГТС Украины договариваться о компромиссе Просмотров: 324
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
Корпоратив "Слуг народа": Зеленский читает тост, гостей развлекают Осадчая, Тина Кароль и Jerry Heil
 1 Просмотров: 3015
Больше всего комментируют
5
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
3
Зеленский объявил ультиматум Раде
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
2
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
2
ГБР пришло с обысками в офис партии Порошенко
Голосов: 14244
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua