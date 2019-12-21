Зеленский сменил данные людей с санкционного списка террористов

Данные изменили, чтобы во санкции не попали однофамильцы. Фото: rbc.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 7 декабря 2019 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №924/2019 Зеленский подписал 21 декабря, сообщает сайт президента Украины.

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В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" СНБО решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения о внесении изменений в персональные санкции.

В тексте решения уточняются личные данные фигурантов списка - данные лиц, внесенных в список по ошибке при полном совпадении фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными.

Среди них Позднякова Анна, Марченко Татьяна, Демченко Светлана, Полянская Оксана и Агапова Виктория.

Указ вступает в силу с момента его обнародования 20 декабря. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

На сайте Европейского союза обнародовали список людей, против которых были введены персональные санкции за проведение псевдовыборы на оккупированном Донбассе.