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Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС

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Зеленский сказал, что должно быть первым шагом к членству в ЕС
ЕС должен признать стремление Украины, Грузии и Молдовы. Фото: АП

Первым шагом на пути к членству Украины, Грузии и Молдовы в Европейском Союзе должно стать признание европейской перспективы этих государств в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС.

"Украина существенно продвинулась на этом пути, уже зафиксировав поддержку нескольких государств. Я также предложил президенту Мишелю вынести вопрос европейской перспективы на рассмотрение Европейского совета", - сказал президент Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по итогам встречи в Батуми с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Молдовы Майей Санду и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Зеленский уверен, что эта встреча станет важным шагом на пути к европейской интеграции Украины, Грузии и Молдовы.

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"Мы на самом высоком уровне задекларировали нашу общую цель - это полноправное членство в ЕС. Важно, что наши страны объединяет не только конечная цель на этом непростом пути, но и желание и готовность преодолеть этот путь вместе. В том, что эта цель является абсолютно достижимой, придает уверенности и вдохновляет поддержка президента Европейского совета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров по ЕС", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдовы Мая Санду одобрили Декларацию Батумского саммита. Зеленский сегодня находится с визитом в Грузии. Главы государств заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами относительно европейской интеграции.

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