Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн

Об изменениях в имущественном положении Зеленский сообщил в начале июня. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на 2 млн 774 тыс. 249 грн. Об этом сообщил в государственном реестре деклараций.

3 июня он приобрел 100 гособлигаций через "ОТП Банк". Номинальная стоимость одной - 27 345 грн.

В тот же день Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2 млн 780 тыс. 695 грн.

"С одной стороны хорошо, что президент поддерживает Украину гривной и вкладывает в гособлигации. В этом году Минфин собирается немало средств привлечь на внутреннем рынке и лишней не будет ни одна копейка.

С другой стороны - инвестиции Зеленского именно в ОВГЗ лишний раз подтверждают, что этот инструмент является более выгодным, чем банковские депозиты, а государство сознательно стимулирует перераспределение денег в экономике на пользу не слишком эффективного правительства, а не реального сектора", - пишет ZN.UA

15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект о налоговой амнистии капиталов для граждан. Украинцы, которые не платили налоги, смогут показать настоящее состояние - заполнить нулевую декларацию. Их за это наказывать не будут. С 1 сентября этого года до 1 сентября следующего проведут разовое добровольное декларирование.