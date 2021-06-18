Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 522
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 756
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 567
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1143
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 945
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2187
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
7
5
3
7
&quot;Слуга&quot;, которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
"Слуга", которую засыпали цветами в Раде, надела на работу бренды на 75 тыс. грн
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
&quot;Клумбы тянут на годовую зарплату учителя&quot; - &quot;слугу народа&quot; засыпали в Раде цветами
"Клумбы тянут на годовую зарплату учителя" - "слугу народа" засыпали в Раде цветами
&quot;Уничтожает язык, подыгрывает России&quot; - активистам пытались помешать раздавать листовки о &quot;слуге народа&quot;
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Видео
Все видео
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Новинский хочет купить телеканал, где льется российская пропаганда
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Суд над кнопкодавом состоится на следующей неделе
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Пророссийский олигарх Новинский непублично посещал Офис президента - "Схемы"
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
ОПЗЖ побежали жаловаться на "слугу", который предупредил их о народном гневе
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 513
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 486
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3312
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 360
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 16:34

Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн

  Комментировать
Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн
Об изменениях в имущественном положении Зеленский сообщил в начале июня. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский приобрел облигации внутреннего государственного займа на 2 млн 774 тыс. 249 грн. Об этом сообщил в государственном реестре деклараций.

3 июня он приобрел 100 гособлигаций через "ОТП Банк". Номинальная стоимость одной - 27 345 грн.

В тот же день Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2 млн 780 тыс. 695 грн.

"С одной стороны хорошо, что президент поддерживает Украину гривной и вкладывает в гособлигации. В этом году Минфин собирается немало средств привлечь на внутреннем рынке и лишней не будет ни одна копейка.

С другой стороны - инвестиции Зеленского именно в ОВГЗ лишний раз подтверждают, что этот инструмент является более выгодным, чем банковские депозиты, а государство сознательно стимулирует перераспределение денег в экономике на пользу не слишком эффективного правительства, а не реального сектора", - пишет ZN.UA

15 июня Верховная Рада поддержала президентский законопроект о налоговой амнистии капиталов для граждан.

Украинцы, которые не платили налоги, смогут показать настоящее состояние - заполнить нулевую декларацию. Их за это наказывать не будут. С 1 сентября этого года до 1 сентября следующего проведут разовое добровольное декларирование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский сделал вложение на почти 2,8 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18423
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 7380
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6174
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3681
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 3465
Политика
Вписали Байдена: активист намекнул на фальсификации подчиненными Зеленского
Вписали Байдена: активист намекнул на фальсификации подчиненными Зеленского Просмотров: 270
ОАСК остановил увольнение Витренко
ОАСК остановил увольнение Витренко Просмотров: 198
В Молдове депутаты требуют ряда отставок из-за похищения судьи Чауса
В Молдове депутаты требуют ряда отставок из-за похищения судьи Чауса 1 Просмотров: 99
Петиция за увольнение Татарова собрала голоса
Петиция за увольнение Татарова собрала голоса Просмотров: 252
Данилов рассказал, чем занимается Россия, кроме оккупации Крыма и ОРДЛО
Данилов рассказал, чем занимается Россия, кроме оккупации Крыма и ОРДЛО Просмотров: 351
Больше всего комментируют
9
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 7378
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть