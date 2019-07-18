Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве

Правительство будет технократическим, говорит президент. Фото: president.gov.ua

В Украине после парламентских выборов будет сформировано профессиональное, технократическое правительство.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видео-обращении к иностранным инвесторам.

"Моя цель – чтобы Украина была одной из наиболее быстро растущих и развивающихся экономик Европы. Я буду продвигать эту цель, и мое новое профессиональное и технократическое правительство будет также ее реализовывать", - сказал Зеленский в четверг.

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Ранее председатель партии "Слуга народу" Дмитрий Разумков заявлял, что в будущем парламенте хотят сотрудничать с новыми политсилами.