Зеленский съездил к воинам на передовую

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в среду посетил украинских воинов на передовой.

"Опять на Донбассе. Опять - на передовой. Очень важно услышать из первых уст о ситуации на линии фронта и рассказать нашим защитникам, что мы делаем для установления мира.

Вижу в наших бойцах полное понимание ситуации, спокойствие и уверенность. На таких патриотах держится оборона", - написал Зеленский в Twitter.

Во время поездки в Донецкую область президент посетил передний край обороны, где в последнее время происходят враждебные обстрелы.

"Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - она значительно снизилась за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы" - сказал Зеленский.

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"Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят", - добавил президент.

Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты должны чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.

"Посещение наших защитников - всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - сказал глава государства.

Зеленский вручил бойцам государственные награды и ценные подарки, пообедал в солдатской столовой.

8 июня в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.