Зеленский рассказал о разговоре с Макроном и Меркель

В этом месяце должна состояться встреча советников стран "Нормандской четверки", рассказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с президентом Франции Еммануелем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"У нас было две части встречи. Сначала с президентом Макроном, а потом подключилась, на связи была канцлер Германии.

Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы все в четырех подключились к вопросу безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации наших территорий", - рассказал Зеленский.

"Мы видим обострение ситуации. Только в этом году погибли 30 украинских военных. Большинство убийств были сделаны через снайперский прицельный огонь", - сказал президент Украины.

"Что важно. Мы приближаемся к следующему заседанию N4. Оно возможно 19-го числа этого месяца. Будет заседание советников "Нормандской четверки". Прежде всего будут обсуждаться кластеры, сделанные немецкой и французским стороной с дополнениями Украины. Рассматривается также Россией. Все четыре страны подготовят приложения к этим кластерам - с чем согласны, с чем не согласны.

Кластеры - это пошаговое выполнение Минских договоренностей. 19-го числа советники будут согласовывать эти позиции. Хочется верить, что будет результат", - заявил Зеленский.

Новость дополняется.