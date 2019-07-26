Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук

Зеленский отметил, что никто у него "нчиого не просит, все знают, чем это закончится". Фото: Радио Свобода.

В ответ на вопрос просил ли олигарх Виктор Пинчук то в обмен на то, чтобы убедить Леонида Кучму возглавить Трехстороннее контактную группу в Минске, президент Зеленский отметил, что никто у него "ничего не просит, все знают, чем это закончится".

"То есть Пинчук просто сидел рядом? И помогал уговаривать Кучму?", - спросил журналист расследования "Пин-код к власти" программы "Схемы: коррупция в деталях" .

"Так и есть. Это правда", - ответил Зеленский.

"Что это надо государству - и все. А какие у него могут быть аргументы?", - ответил Зеленский на вопрос вопрос об аргументах Пинчука.

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Авторы программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали новое расследование из цикла материалов об украинских олигархов. На видео засветился и президент Украины Владимир Зеленский, который недавно оскандалился пренебрежительным отношением к журналисту-расследователя "Схем" Михаила Ткача.