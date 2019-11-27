Зеленский рассказал, что подписал в Эстонии

Зеленский в Эстонии подписал ряд документов. Фото: Главком

В Эстонии был заключено документ об украинско-эстонском сотрудничестве государств в сфере цифровых трансформаций и подписано заявление о поддержке Украины со стороны Эстонии.

"В Эстонии мы подписали важный документ – о сотрудничестве в сфере цифровых преобразований. Да, я тоже хочу, чтобы за несколько лет можно было не только оплатить коммуналку онлайн, но и жениться, зарегистрировать ребенка, бизнес, получить нужный документ.

Также министерства обороны Украины и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве касательно территориальной обороны.", написал Зеленский у Фейсбук.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед во время его визита в Эстонию.