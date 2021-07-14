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среда, 14 июля 2021 06:30

Зеленский расширил состав СНБО

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Зеленский расширил состав СНБО
СНБО расширили. Фото: Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

Добавлены двое вице-премьеров, а также заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО, говорится в указе главы государства №289/2021.

Таким образом были внесены изменения в четвертый абзац пятого пункта, в котором перечислен состав военного кабинета.

В состав добавлены:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;

первые заместители секретаря СНБО.

Ранее в состав СНБО входили:

премьер-министр;

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

министр обороны;

председатель Службы безопасности Украины;

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;

председатель Государственной пограничной службы Украины;

командующий Национальной гвардии Украины;

глава администрации президента Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу в одном из областных центров. Это будет первое выездное заседание в регионах.

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