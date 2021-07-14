Зеленский расширил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.
Добавлены двое вице-премьеров, а также заместители главы Офиса президента и секретаря СНБО, говорится в указе главы государства №289/2021.
Таким образом были внесены изменения в четвертый абзац пятого пункта, в котором перечислен состав военного кабинета.
В состав добавлены:
вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
заместитель главы Офиса президента, к ведению которого отнесены вопросы национальной безопасности и обороны;
первые заместители секретаря СНБО.
Ранее в состав СНБО входили:
премьер-министр;
министр внутренних дел;
министр иностранных дел;
министр обороны;
председатель Службы безопасности Украины;
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;
председатель Государственной пограничной службы Украины;
командующий Национальной гвардии Украины;
глава администрации президента Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу в одном из областных центров. Это будет первое выездное заседание в регионах.
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