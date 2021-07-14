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четверг, 15 июля 2021 10:00

"Зеленский пытается создать свой клан, который будет руководить страной" — самое интересное в журнале "Країна"

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"Перевести олигархический класс в нормальный бизнес возможно, только изменив условия. Деолигархизация Порошенко закончилась на Коломойском. Пинчук, Фирташ и Ахметов живут, как и раньше. Деолигархизация Зеленского может закончиться на Порошенко и Медведчуку, - говорит в интервью "Країні" экономист Владимир Дубровский. - Президент страдает, что владельцы телеканалов влияют на его рейтинг. Зависимый от этого. Пытается создать собственный клан, который будет руководить страной. Использует Совет национальной безопасности как инструмент дискредитационного контроля: того наказываем, а этого милуем. Это и есть причина появления олигархов".

 

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Дата
15
июля

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