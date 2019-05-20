Зеленский провел встречу с президентом Литвы

Зеленский поблагодарил Грибаускайте за поддержку. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Она посетила инаугурацию 20 мая. Зеленский поблагодарил ее за поздравления со вступлением в должность, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Зеленский отметил, что Грибаускайте является настоящим и надежным другом Украины. Отметил вклад Дали Грибаускайте в укреплении стратегического партнерства двух стран и выразил убеждение, что оно имеет новые перспективы.

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Глава государства также отметил личные усилия президента Литвы, направленные на поддержку Украины в защите суверенитета и на практическую помощь для реализации реформ, восстановлении Донбасса. Отметил важную роль Литвы в продвижении Украины в ЕС и НАТО и в укреплении обороноспособности нашего государства.

Особую благодарность Владимир Зеленский выразил за лечение украинских военных, получивших ранения в Донбассе, и возможность их реабилитации в медицинских учреждениях Литвы.

Сегодня Владимир Зеленский официально стал президентом Украины. Кто пришел его поздравить, что хотели украинцы пожелать главе государства и какие надежды на него возлагают рассказали Gazeta.ua.