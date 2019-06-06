Зеленский просил у США новые вооружения. Фото: nv.ua

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.

Об этом Роберт Портман сказал во время выступления в Сенате, которое транслировал телеканал C-SPAN.

"Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также о российской пропаганде вдоль восточного рубежа и способах противостоять ей", - заявил сенатор.

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Портман положительно отозвался о Зеленском и отметил, что "поражен от встречи" с ним, а также назвал беседу продуктивной.

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", — сказал он.

Также сенатор рассказал о беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

"У нас была открытая и обстоятельный разговор, чем Соединенные Штаты могут помочь. Уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией Дональда Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", — отметил Портман.

Пресс-секретарь 5-го президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в плагиате.