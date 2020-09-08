Зеленский прокомментировал враждебные обстрелы на Донбассе

Реакция на нарушения режима тишины была мгновенная, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Украина несмотря на враждебные обстрелы на Донбассе все равно будет делать все, чтобы сохранить режим тишины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Сумах.

"Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины. Чтобы избежать большого количества, как раненых, так и погибших. Другого варианта, чтобы сохранить жизнь людей, я сейчас не вижу", - сказал он.

Зеленский сообщил, что 11 сентября должно состояться заседание советников "нормандского формата". "Ждем определенные решения", - сказал он.

На вопрос "Почему вы не реагируете на нарушение перемирия" Зеленский ответил:

"Мы сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации.

Что касается нарушений. Скажу откровенно - это сложная сегодня работа, сохранять жизнь украинцев. И очень поверхностно на эту тему я не могу общаться. Потому что я глубоко в этой теме. Очень поверхностно я не могу отвечать, особенно когда ты общаешься с родителями, которые потеряли".

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Режим тишины сохранялся 42 дня, сказал президент.

"До этой провокации, которая унесла жизни нашего бойца.

Мы на уровне министров иностранных дел и не только соединялись с Российской Федерацией, которая должна держать договоренности, которые были на уровне трехсторонней контактной группы", - сказал Зеленский.

На Донбассе 6 сентября на 42-й день режима прекращения огня российский оккупант нарушил договоренности и открыл огонь по украинским позициям. Было осуществлено по меньшей мере 3 обстрела, во время которых 1 украинский воин погиб. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ждет разговора с российским министром Лавровым.