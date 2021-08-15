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воскресенье, 15 августа 2021 19:39

Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога

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Зеленский прокомментировал смерть мэра Кривого Рога
Полиция подтвердила, что чиновника нашли мертвым. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Президент отметил, что завтра заслушает доклад о первых результатов расследования обстоятельств смерти мэра. Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Конкретная и проверенная информация будет после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", - написал президент.

В воскресенье 15 августа в с. Свободное Днепропетровской области нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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Дата
15
августа

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