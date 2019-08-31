Зеленский прокомментировал поездку Богдана в Сен-Тропе

Зеленский: Богдан поступил неправильно. Фото: Офис президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Богдан не должен был ехать на свадьбу в Сен-Тропе, которая совпала с празднованием Дня независимости Украины.

"Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации, что он не мог, как важный человек и сильный во власти, быть на свадьбе в Сен-Тропе", - сказал Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Зеленский утверждает, что Богдан поехал в Сен-Тропе еще за несколько дней до Дня независимости, ведь у него начался официальная отпуск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов

Напомним, глава ОПГ Андрей Богдан провел День Независимости Украины на элитном курорте во Франции, празднуя свадьбу друзей-юристов.