Зеленский проигрывает Порошенку и Разумкову во втором туре - опрос

Если бы был второй тур, то Порошенко поддержали бы 50,1% опрошенных, Зеленского - 49,9%. Фото: Getty Images

Если бы президентские выборы проходили сейчас и во второй тур вышли действующий глава государства Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко, то оба получили почти одинаковое количество голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Кучерива с 17 по 22 декабря.

На вопрос "За кого вы бы проголосовали во втором туре выборов президента Украины?", 49,9% тех, кто намерены принять участие в выборах и определились с выбором, проголосовали бы за Зеленского и 50,1% - за Порошенко.

Если бы во второй тур вышли Зеленский и представитель ОПЗЖ Юрий Бойко, то распределение голосов было 63,1% и 36,9% соответственно.

Зеленский и лидер "Батьківщина" Юлия Тимошенко – 53,5% и 46,5%.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.