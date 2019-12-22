Зеленский продолжил налоговые льготы для предприятий

Владимир Зеленский подписал закон о продлении льгот для организаций и предприятий лиц с инвалидностью. Фото: epravda.com.ua

Предприятия объединений лиц с инвалидностью не будут платить налог на добавленную стоимость до 2025 года.

Президент Владимир Зеленский одобрил изменения в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, которые основаны общественными объединениями лиц с инвалидностью, сообщает РБК.

Законом продлевается до 1 января 2025-го действие льготной ставки по НДС по операциям по поставке товаров и услуг, изготавливаемых и поставляемых организациями или предприятиями объединений лиц с инвалидностью. Первоначально в тексте законопроекта предлагалось продлить действие льготной ставки до 2022 года, однако комитет настоял на этом сроке.

Законом также законодательство приведено в соответствие с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина "лицо с ограниченными возможностями" вместо "инвалид" и в соответствие с положениями закона Украины "Об общественных объединениях" в части употребления терминологической конструкции "общественное объединение" вместо "общественная организация".

Данный закон Верховная Рада одобрила 5 декабря. За него проголосовали 360 народных депутатов.

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В Украине проживает свыше 2,6 млн. лиц с инвалидностью. Авторы законопроекта аргументируют необходимость освобождения предприятий, основанных лицами с инвалидностью, от уплаты НДС тем, что сэкономленные средства предприятия и организации лиц инвалидностью направляют на производственные и социальные нужды. Это способствует созданию рабочих мест для людей с инвалидностью и предоставлению им общественными объединениями социальной защиты, отмечается в пояснительной записке к законопроекту