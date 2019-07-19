Зеленский про Парубия: Не вижу смысла продолжать разговор

Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу - Зеленский. ФОТО: dpa

Президент Владимир Зеленский больше не будет обращаться к спикеру Верховной Рады Андрей Парубий.

Об этом он заявил журналистам, передает "Украинская правда".

"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что спикер блокировал его просьбу созвать Раду 18 июля, до завершения ее работы. Также народные депутаты не рассмотрели президентских законопроект, которым предлагали снизить проходной барьер в Раду с 5% до 3%.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения - давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встречи с Парубием" , - рассказал Зеленский.

"К сожалению, много новых партий - я видел социологию - не смогут преодолеть барьер. И это к сожалению. И это будет через господина Парубия. Большой ему привет", - добавил он.

Теперь Зеленский собирается говорить "с новым парламентом".

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21 липня відбудуться вибори депутатів до Верховної Ради 9-го скликання. ЦВК зареєструвала понад 2,7 тис. кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тис. кандидатів в одномандатних виборчих округах.

Раду 8-го скликання дочасно розпустив президент Володимир Зеленський.