Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП

Зеленский говорит одно, а потом делает противоположное. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский делает вещи, которые противоречат тому, о чем он заявлял ранее. Об этом сказал журналист Даниил Мокрык.

"Иногда власть делает вполне неплохие вещи. Которые абсолютно не соответствуют контексту. Круто ли программа "Большая стройка"? Это прекрасно, но не сейчас. И не в тех условиях, которые есть.

Лучшая иллюстрация этого выпадения из контекста - это Владимир Зеленский, который записывает видеообращение, в котором говорит: не будет локдауна до конца года, но пожалуйста не ходите на массовые мероприятия, избегайте скоплений и так далее. Проходит 2 недели и Зеленский открывает под Офисом президента эту праздничную ярмарку. И говорит людям: приходите, мы вас приглашаем, давайте массово скапливаться. Это как?", - отметил журналист.

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"Медики не получают обещанных доплат. Кислорода в больницах нет, еще куча всего, а вы строите дороги. Почему вообще не освоена часть средств из ковидного фонда?", - сказал Даниил Мокрык.

Говоря о обещанных Зеленским 8 тыс. грн помощи предпринимателям, журналист отметил: "История, когда 8 тысяч помощи могут получить только ФОПы, в которых основной вид экономической деятельности, например ресторан, это маразм. Потому что какая разница - он основной или не основной" .

19 декабря Президент Владимир Зеленский пригласил граждан в праздничный городок на улице Банковой. За последние сутки в Украине обнаружили 9 699 новых больных коронавирусом. Из них детей - 341, медработников - 439. Всего 105 5047 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 533 летальных. 209 пациентов умерли за последние сутки.