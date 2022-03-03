Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 защитникам

Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП

Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 зщитникам.

"На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолётов забирать своих 200-х и 300-х. 19 лет, 20 лет, что они видели в жизни, кроме того, кроме вторжения на чужую землю? Но большинство из них так и остаются повсюду", - рассказал Зеленский в видеообращении. сообщает Gazeta.ua.

"Для нас это Отечественная война, и мы знаем, чем такие войны заканчиваются для захватчиков", заявил он.

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Украина не хочет быть покрыта трупами военных.

"Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите вашему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно быстрее", - призвал Зеленский.

За неделю украинская армия уничтожила почти 9 тыс. русских оккупантов, сказал президент в видеообращении.