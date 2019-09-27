Зеленский пришел к Генсеку ООН и поблагодарил за гумманитарку

Зеленский встретился с Генсеком ООН. Фото: пресс служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Владимир Зеленский и генсек ООН встретились на 38-м этаже здания секретариата штаб-квартиры ООН, где расположен кабинет генсека, сообщает пресс-служба президента.

Там Зеленский поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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Президент Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США, где участвует в высоком неделе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.