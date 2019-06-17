Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж с однодневным официальным визитом.
Украинский президент посетит Сенат Франции, пишет 24 канал.
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Ласкаво просимо до Парижу Пане Президенте @ZelenskyyUa ! @APUkraine pic.twitter.com/B2Yu5R4hNa— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 17 июня 2019 г.
Потом Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В 16.30 главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
Thrilled to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUa at STATION F today! 🇺🇦 pic.twitter.com/bz6Ll3cNKt— STATION F (@joinstationf) 17 июня 2019 г.
18 июня, Зеленский посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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