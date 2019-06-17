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понедельник, 17 июня 2019 14:32

Зеленский приехал в Париж
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Зеленский приехал в Париж с официальным визитом
Фото: twitter.com/isabelledumont
Зеленский приехал в Париж с официальным визитом
Зеленский приехал в Париж с официальным визитом
Зеленский приехал в Париж с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Париж с однодневным официальным визитом.

Украинский президент посетит Сенат Франции, пишет 24 канал.

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Потом Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В 16.30 главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

18 июня, Зеленский посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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