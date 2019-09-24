Зеленский прибыл в США

Зеленский с рабочим визитом находится в США. Фото: Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США.

Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в рамках визита президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов Америки, а также с представителями американских деловых кругов", - добавили в ведомстве.

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Во время визита в США у Владимира Зеленского с президентом Дональдом Трампом состоится полноценная часовая встреча. На ней обсудят важные для обеих сторон вопросы.