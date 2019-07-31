Зеленский представил нового губернатора Черкащины

Игорь Шевченко имеет недвижимость в России. Фото из соцсетей

Бизнесмен Игорь Шевченко возглавил Черкасскую областную государственную администрацию.

Его представил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Он призвал активистов обращаться к Шевченко с проблемами.

"Если что-то будет не так, говорите - будем менять [главу ОГА]", - отметил Зеленский.

Согласно представленной как кандидатом на должность главы ОГА декларации, Шевченко прописан в Черкассах. Имеет в своей собственности жилой дом 162 кв. м, нежилое помещение и два земельных участка в Черкассах.

Кроме этого, задекларировал квартиру площадью 104 кв. м, нежилое помещение и земельный участок в России. Последними двумя объектами владеет совместно со ставропольскими бизнесменами Андреем Луневым и Михаилом Арзимановым.

Шевченко также имеет в собственности несколько грузовиков, рефрижератор, прицепы, легковой Мерседес, и декларирует €596,5 тыс. наличными.

Также новоиспеченный председатель ОГА задекларировал 100% корпоративных прав на ООО "Легкий экспорт плюс", зарегистрированного в Черкассах, и на частное предприятие "Гермес - Шевченко Игорь", главный офис которого зарегистрирован в Италии.

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Предыдущего главу Черкасской ОГА Александра Вельбивця президент уволил 24 июня. Вместе с ним лишил должностей председателей Ровенской и Житомирской ОГА.