Зеленский предложил приостановить экопроверки суден в портах, несмотря на угрозу экологии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экоинспекции должны прекратиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах экоинспекциями на 2 месяца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Экоинспекции должны приостановиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы, считает Зеленский.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т. д. У нас есть 2 месяца, я думаю, никто не пострадает за эти 2 месяца", — сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Ранее неоднократно сообщалось о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах.