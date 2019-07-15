Зеленский предложил приостановить экопроверки суден в портах, несмотря на угрозу экологии

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 567
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2817
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1233
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1881
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5518
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 945
Фото
Все фото
3
7
16
7
10
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
Кандидату в нардепы прикрепили к авто гранату
&quot;Призываю всех помолиться за Украину&quot; - Порошенко в Зарванице
"Призываю всех помолиться за Украину" - Порошенко в Зарванице
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Видео
Все видео
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
Выложили видео купания Зеленского в Черном море во время рабочего визита в Одессу
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Парубий закрыл последнее заседание 10-й сессии Рады
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
Сегодня последнее заседание Верховной Рады VIII созыва - онлайн
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
"Это были реально крутые года" - Парубий выступил с трогательным прощальным словом
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1566
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2538
Колонка
14 июля 2019
Просмотров: 711
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 15:28

Зеленский предложил приостановить экопроверки суден в портах, несмотря на угрозу экологии

  Комментировать
Зеленский предложил приостановить экопроверки суден в портах, несмотря на угрозу экологии
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что экоинспекции должны прекратиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский предложил приостановить проверки судов в морских портах экоинспекциями на 2 месяца.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Экоинспекции должны приостановиться до того, как новоизбранный парламент начнет принимать необходимые законы для урегулирования этой проблемы, считает Зеленский.

"Я понимаю, нормальные идеи, давайте мы их рассмотрим, будет новый парламент, будет принимать эти законы, все экозаконы и т. д. У нас есть 2 месяца, я думаю, никто не пострадает за эти 2 месяца", — сказал Зеленский на совещании по вопросам развития морских портов Украины в Одессе.

Отвечая на замечание о том, что будет страдать экология Черного моря, Зеленский сказал: "Если бы оно было прозрачное сейчас, если бы в Одессе можно было плавать, и вы бы сейчас подняли этот вопрос, я бы вам поверил".

Ранее неоднократно сообщалось о злоупотреблениях Госэкоинспекции при экологическом контроле судов в портах.

Новое время
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский предложил приостановить экопроверки суден в портах, несмотря на угрозу экологии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 37240
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 33058
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 27446
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
6
 Просмотров: 19152
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13077
Политика
Больше украинцев готовы терпеть финансовые трудности ради реформ — опрос
Больше украинцев готовы терпеть финансовые трудности ради реформ — опрос Просмотров: 27
Округ 107 может стать "горячей точкой" в день выборов - Попов
Округ 107 может стать "горячей точкой" в день выборов - Попов Просмотров: 72
Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского
Лукашенко приедет в Украину по приглашению Зеленского Просмотров: 54
Боевой офицер и хороший бюрократ: кого Притула рекомендовал "Голосу"
Боевой офицер и хороший бюрократ: кого Притула рекомендовал "Голосу" Просмотров: 108
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина 1 Просмотров: 1395
Больше всего комментируют
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
5
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
4
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 6493
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua