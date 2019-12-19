Зеленский предложил отменить залог подозреваемым в коррупции

Зеленский предлагает отменить залог коррупционерам. Фото: Корреспондент

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №2620 "Об особенностях определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Предлагается дополнить ч.4 ст.183 Уголовного процессуального кодекса пунктом, который позволит не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в делах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению, сообщается на сайте Верховной рады.

По мнению Зеленского, залог дает возможность уклониться от уголовного преследования.

Законопроект был направлен в Верховную раду 18 декабря и определен как неотложный. На данный момент законопроект направлен на рассмотрение комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура просят президента ветировать законопроект, который концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит контроль над неприкосновенностью народных депутатов.