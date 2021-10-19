Зеленский предлагает народу новый сериал, где он будет играть в Робин Гуда - Сюмар

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Президентская партия "Слуга народа" выбрала служить не народу, а олигархам, выполняя все их прихоти. Но прикрывают это все так называемой деолигархизацией, чтобы Зеленский сыграл новую роль - борца с богатыми и защитника простых людей. Об этом сказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар.

"Эта "деолигархизация" - это новый сезон сериала. Сначала был сериал "Слуга народа", ну, наверное, честнее было бы сказать "Слуга оффшоров". Потому что "Слуга народа" с этими кортежами, государственными дачами и этим всем - не очень укладывается в логику служения народу", - отметила она.

"Когда этот сериал сдулся, то нужен новый сериал. Новый сериал о том, как "Зеленый Робин" будет наказывать богатых ребят - сериал под названием "деолигархизация", - отметила депутат.

"Но народу не сказали ключевого - у богатых ребят никто не будет забирать денег, как это делал Робин Гуд, у них будут забирать телеканалы. И это ключевое. Потому что телеканалы должны или хвалить "Робина", или их просто будут забирать".

"Если уж так хочется бороться с олигархами, думаю, стоило бы начать с того, чтобы у Коломойского забрать "Центрэнерго" и "Укрнефть". А вместо этого вы подголосовывают вместе с олигархическими группами, вы повышаете налоги фермерам, и снижаете их для агробаронов и агроолигархов", - отметила представительница "Европейской Солидарности".