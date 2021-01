Зеленский поздравил Словакию с днем республики

Президент Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики и выразил поздравление президенту страны Зузаны Чапутовий.

Соответствующее поздравление он опубликовал в Twitter.

"С Днем основания Словацкой Республики Я желаю Зузаны Чапутовий крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа. Я убежден, что сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинской-словацких отношений на новый уровень", - отметил Зеленский.

Happy Day of the Establishment of the #SlovakRepublic! I wish @ZuzanaCaputova good health and success in the New Year, and harmony & prosperity to the Slovak people. I'm convinced that today we have all the prerequisites for bringing Ukrainian-Slovak relations to a new level!