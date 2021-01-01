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пятница, 01 января 2021 20:11

Зеленский поздравил Словакию с днем республики

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Зеленский поздравил Словакию с днем республики
Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил Словакию с Днем основания республики и выразил поздравление президенту страны Зузаны Чапутовий.

Соответствующее поздравление он опубликовал в Twitter.

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"С Днем основания Словацкой Республики Я желаю Зузаны Чапутовий крепкого здоровья и успехов в Новом году, а также гармонии и процветания для словацкого народа. Я убежден, что сегодня мы имеем все предпосылки для вывода украинской-словацких отношений на новый уровень", - отметил Зеленский.

К 1993 году Словакия была составной частью Чехословацкой Федеративной Республики (впоследствии - Чешской и Словацкой Федеративной Республики). Полную независимость страна получила в результате так называемого "бархатного развода" Чехии и Словакии 1 января 1993, дата которого отмечают как национальный праздник.

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