Зеленский потребовал аудита тарифов по газу

Зеленский инициировал аудит производителей тепла. Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский поручил провести полный аудит имеющихся тарифов в г. Киеве и во всех областях Украины.

Соответствующее поручение получил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Решение о проверке тарифов было принято после обращения мэра Киева Виталия Кличко к президенту с требованием вмешаться в ситуацию со стоимостью газа для теплокоммунэнерго.

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Кличко отметил, что Кабмин не учел в своем решении ограничения на стоимость газа для теплокоммунэнерго, грозит прекращением теплоснабжения.

В ходе аудита Тимошенко получит исчерпывающие разъяснения от руководителей на местах по завышенным тарифам и по тарифной политике в целом.

"Прежде всего, это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом. Особое внимание следует уделить таким "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто", - говорится в сообщении.

За злоупотребление монопольным положением при формировании цены на газ открыли дело против 6 газзбутив. Это сделали в Северном межобластному территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.